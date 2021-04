Konec prevlade ACH, Mariborčani po preobratu do tretjega naslova

Odbojkarji OK Merkur Maribor so na odločilni peti finalni tekmi s 3:2 v nizih (-29, 19, 16, -24, 12) strli serijskega prvaka ACH Volley in mu preprečili, da bi še 17. zapored postal slovenski državni prvak. Mariborčani, ki so v seriji zaostajali že z 0;2 v zmagah, a priredili popoln preobrat, se veselijo tretjega naslova prvaka v zgodovini, prvega po letu 1993.

Zelo kakovostno državno odbojkarsko prvenstvo je v svojem zaključku postreglo s pravo dramo. Finalna serija na tri dobljene tekme, se je razpletla v petem, skrajšanem nizu zadnje v dvorani Tabor, ki je zasluženo pripadel Mariborčanom. Ti so tako prekinili 16-letno prevlado ACH Volleyja na slovenskih igriščih, z zmago pa se 17-kratnim prvakom, oddolžili za poraz v finalu letošnje srednjeevropske lige.

Varovanci Sebastijana Škorca, sicer najboljši že po rednem delu prvenstva, so v zmagah na posameznih tekmah že zaostajali 0:2, poleg tega imeli v času finalne serije obilo zdravstvenih težav, a predati se niso nikakor želeli. Po zaostanku so izid v zmagah izenačili na 2:2, tako da je odločala peta tekma v Mariboru, na kateri so zaradi psihološke prednosti in trenutne forme celo prevzeli vlogo favoritov.

Maribor v prvem nizu zapravil tri zaključne žoge

Jim je pa to zagotovo ustvarilo tudi nekaj pritiska. To se je videlo v končnici prvega niza, v kateri so zapravili prednost 17:12, nato pa niso izkoristili treh zaključnih žog. Odločilna za vodstvo ACH sta bila na koncu as Mateja Köka in napaka domačih na koncu.

Toda v nadaljevanju so se gostitelji zbrali, sprostili in pokazali svojo kakovost. V drugem nizu gosti, pri katerih spet ni bil razpoložen korektor Božidar Vučićević, niso imeli nobenih možnosti. Začetnega naleta, Maribor je povedel z 8:4, niso zaustavile niti ljubljanske menjave. Na klop se je usedel tudi Vučićevič, ker pa napad brez njega oziroma njegovih napak ni bil dosti nevarnejši, se je pozneje vrnil v igro.

Vučičević znova nerazpoložen

A ni bil prav nič bolj razpoložen, Ljubljančani razloge za poraz lahko iščejo v njegovi slabi formi. Posledica tega je bila nemoč njegove ekipe v tretjem nizu, toda varovanci Matije Pleška so se v četrtem vendarle vrnili. Na izkušnje so ga v končnici tudi dobili, tako da je prvaka odločal zadnji možen niz.

V njem je ACH po asu Gregorja Ropreta in bloku Amirja Touhteha povedel s 3:0, vodil tudi s 5:2, nato pa zašel v težave. Filip Uremović je z blokom Vučićeviću izenačil, nato je napako storil še Jan Pokeršnik. Ljubljančanom so se začele tresti roke, ko je Uremović blokiral še Touhteha za 13:10, se je že slutilo tisto, kar se je na koncu uresničilo.

Pri Mariborčanih so prav vsi opravili svoje naloge, najučinkovitejša pa sta bila mladi Rok Možič s 27 in izkušeni reprezentant Alen Šket s 25 točkami. Šket je bil odličen tako v bloku kot za servisno črto, dosegel je štiri ase. Na drugi strani so bili oranžni zmaji celo bolj zanesljivi od tekmecev na sprejemu, toda škripalo je v napadu, kjer je še največ dela opravil Pokeršnik, dosegel je 17 točk.

Sezona se bo zdaj nadaljevala z zaključnim delom pokala, za naslov sta v igri oba finalista prvenstva.

1. DOL, moški, finale: Peta tekma: Nedelja, 25. april, dvorana Tabor, brez gledalcev, sodnika: Melavc, Tomec.



Merkur Maribor : ACH Volley 3:2 (-29, 19, 16, -24, 12) /3:2/

Merkur Maribor: Cafuta 4, Herman, Šket 25, Mulec, Detela, Možič 27, Donik, Uremović 7, Adžović, Planinšič 1, Kisiljuk 13, Kovačič 1, Ihbajri, Košenina.

ACH Volley: Toman, Ropret 2, Pernuš, Touhteh 10, Dagostino, Pavlović, Bošnjak 1, Okroglič 8, Rutar, Pokeršnik 17, Videčnik 10, Kök 9, Vučićević 11. Četrta tekma: Petek, 23. april:

ACH Volley : Merkur Maribor 1:3 (-20, 16, -25, -22) /2:2/

Kök, Toukhteh in Okroglič 14; Možič 22, Šket 21. Tretja tekma: Torek, 20. april:

Merkur Maribor : ACH Volley 3:2 (-33, 16, 22, -23, 11) /1:2/

Možič 26, , Kisiljuk 20, Šket 15; Vučićević 18, Touhteh in Kök 16 Druga tekma: Sobota, 17. april :

ACH Volley : Merkur Maribor 3:1 (22, -21, 15, 22) /2:0/

Vučičević 22, Toukhteh 15, Pokeršnik 11; Šket in Možič 18 Prva tekma: Petek, 26. marec:

Merkur Maribor : ACH Volley 1:3 (23, -23, -18, -20) /0:1/

Možič 23, Kisiljuk 16, Šket 10; Vučićević 20, Kök 18, Pokeršnik 15. //razmerje v zmagah, igrali so na tri zmage