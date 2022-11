PSG? Liverpool? Raje ne!

Danes bo malce po 12. uri na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu zaplesalo 16 kroglic. Izžrebani bodo pari osmine finala lige prvakov, največjega in najbolj donosnega tekmovanja, na katerem se za naslov evropskega prvaka potegujejo klubi iz sedmih držav. Med njimi sta tudi Leipzig Kevina Kampla in Inter Samirja Handanovića, velikani, ki so zmagali v svojih skupinah, pa ne skrivajo želje, da bi se na žrebu v osmini finala najraje izognili PSG in Liverpoolu.

Kdo bo prisoten na žrebu osmine finala lige prvakov? Zmagovalci skupin: Napoli (Ita), Porto (Por), Bayern München (Nem), Tottenham (Ang), Chelsea (Ang), Real Madrid (Špa), Manchester City (Ang), Benfica (Por) Podprvaki skupin: Liverpool (Ang), Club Brugge (Bel), Inter Milano (Ita), Eintracht Frankfurt (Nem), AC Milan (Ita), RB Leipzig (Nem), Borussia Dortmund (Nem), PSG (Fra).

Za evropsko krono se poteguje 16 klubov iz sedmih držav. Presenetljivo je med njimi tudi belgijski prvak Club Brugge, ki se je prvič v klubski zgodovini uvrstil v izločilni del lige prvakov, v svoji skupini pa jo zagodel tudi Oblakovemu Atleticu. Ta je neslavno končal evropsko sezono že v začetku novembra, kapetan slovenske reprezentance pa je sploh prvič, odkar brani za španskega velikana, ostal brez spomladanskih dokazovanj v Evropi.

Največ predstavnikov imata v osmini finala Nemčija in Anglija (po štiri), Italija ima tri, Portugalska dva, po enega pa Belgija, Francija in Španija. V osmini finala se ne moreta srečati kluba iz iste države, niti kluba, ki sta se med seboj borila že v skupinskem delu.

V osmini finala se ne moreta srečata kluba iz iste države, niti kluba, ki sta se med seboj borila že v skupinskem delu. Foto: Guliverimage/Getty Images

Med 16 udeleženci osmine finala jih je dobra polovica (9) že osvojila naslov evropskega prvaka, sedem pa jih na največjo lovoriko, kar jo ponuja klubski nogomet, še čaka. Med tistimi klubi, ki kljub enormnim vložkom in ambicijam še niso osvojili evropske krone, najbolj izstopata Manchester City in PSG. Bogata kluba iz Anglije in Francije, podprta z arabskim kapitalom, sta bila v zadnjih letih že zelo blizu uspeha. Zaigrala sta v finalu, a je City nato priznal premoč Chelseaju (2021), PSG pa leto poprej Bayernu (2020). V tej sezoni bosta skušala iti še korak dlje, žreb pa bi ju lahko, ker so bili izbranci Josepa Guardiole najboljši v svoji skupini, francoski prvak pa je v skupini H presenetljivo zaostal za Benfico, združil že v osmini finala. To bi bila pravcata nogometna poslastica.

Današnji žreb ponuja številne morebitne atraktivne scenarije, največ pa jih je povezanih z Liverpoolom in PSG, ki bi se lahko, ker sta v svojih skupinah osvojila drugo mesto, zgodaj spomladi udarila z enim izmed velikanov. Prav lahko se zgodi, da bi se ponovil razplet iz prejšnje sezone, v kateri so se Parižani v osmini finala namerili na madridskega Reala. Beli baletniki so po preobratu izločili zvezdnike francoskega kluba. V tej sezoni bodo kot edini branili čast španskega klubskega nogometa v izločilnem delu, saj so vsi drugi udeleženci že izpadli (Barcelona, Atletico in Sevilla), kar se je Španiji zgodilo prvič v tem tisočletju. Real tudi brani naslov.