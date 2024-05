Znani morebitni tekmeci Maribora

Po razpletu finala slovenskega pokalnega tekmovanja je postalo jasno, da zaradi zavrnjene licence za Rogaško kot drugouvrščeni v ligaškem tekmovanju po pravilih Uefe o zapolnitvi mest v kvalifikacijah vlogo slovenskega predstavnika v prvem krogu Lige Europa prevzame NK Maribor. Znani so njegovi morebitni tekmeci.

Žreb kvalifikacij za Ligo Europa bo 18. junija. V prvem krogu bo imel NK Maribor vlogo nosilca, med šestimi morebitnimi nasprotniki pa so predstavniki Švedske, Romunije, Bolgarije, Azerbajdžana, Slovaške in Kosova: IF Elfsborg, Corvinul Hunedoara, Botev Plovdiv, Zira FK, MFK Ruzomberok ter KF Llapi. Prva tekma bo 11., povratna 18. julija.