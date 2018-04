Zelo slaba novica za Guardiolo pred bitko z Liverpoolom

Derbi na Anfieldu za Agüera prihaja prehitro

To je pred velikim angleškim derbijem velik udarec za sinjemodre, saj je Agüero, kljub temu, da s Guardiolo nista v najboljših odnosih, eden od najboljših in najzaslužnejših za to, da je City le še nekaj milimetrov oddaljen od angleškega naslova.

Argentinec je v tej sezoni na 37 tekmah sodeloval kar pri 37 zadetkih bogatašev iz Manchestra. Trideset jih je dosegel, sedemkrat je bil v vlogi asistenta.

Agüera bo v konici napada zamenjal prav tako odlični brazilski ostrostrelec Gabriel Jesus, ki ravno danes praznuje 21. rojstni dan.

''Kljub mladosti je odigral že veliko tekem. Že v preteklosti smo bili v podobnih položajih in Jesus se je odlično znašel,'' tudi Brazilcu brezpogojno zaupa Guardiola. Ta bo na sredinem vročem obračunu na Anfieldu poleg Agüera pogrešal le še Benjamina Mendyja, preostali pa so mu na voljo.