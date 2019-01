Zdaj tudi uradno: vratar Olimpije k podprvaku lige MLS

Aljaž Ivačič je bil že nekaj časa na izhodnih vratih Olimpije, prav tako je bilo jasno, da bo nogometno pot nadaljeval pri ekipi Portland Timbers, ki je v prejšnji sezoni prišla do največjega uspeha v klubski zgodovini in postala podprvak najmočnejše severnoameriške nogometne lige MLS.

The Timbers have acquired Slovenian goalkeeper Aljaž Ivačič via transfer from Slovenian side @nkolimpija.



DETAILS | #RCTID

Ni si predstavljal, da bo tako hitro dobil priložnost

Danes – po tem, ko je uspešno prestal zdravniške preglede in prejel vizum za bivanje v ZDA – je prestop uradno potrjen. "V Olimpijo sem prišel skozi stranska vrata in nisem si predstavljal, da bom tako hitro dobil priložnost. Hvala vsem, ki ste verjeli vame. Hvala soigralcem, trenerjem, predsedniku in navijačem. Z vami sem preživel najlepše trenutke v karieri," je ob odhodu iz Olimpije, katere član je bil v dveh obdobjih, nazadnje pa je v Stožice prišel leta 2017, povedal 25-letni vratar.

"Zelo smo veseli, da smo k sebi zvabili tako dobrega vratarja. Gre za nogometaša, ki ima pravo miselnost. Veselimo se, da bo sodeloval z nami in da bomo skupaj napredovali," pa je njegov prihod komentiral Giovanni Savarese, trener Portland Timbers, ki bo z novo sezono v ligi MLS začel v začetku marca.

"Hvala vsem, ki ste verjeli vame. Hvala soigralcem, trenerjem, predsedniku in navijačem. Z vami sem preživel najlepše trenutke v karieri." - Aljaž Ivačič#HvalaAljo pic.twitter.com/9U2fTuMdo4 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 18, 2019

Trije Slovenci v ligi MLS

V ligi MLS bomo imeli tako Slovenci v novi sezoni vsaj tri predstavnike. Ob Antoniu Delamei Mlinarju, prvem Slovencu v najmočnejšem severnoameriškem nogometnem tekmovanju, ki je član New England Revolutiona že nekaj časa, je to še Aljaž Struna, ki je pred kratkim podpisal pogodbo s Houston Dynamom.