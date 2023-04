Zaradi rasizma kazen za Juventus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po golu Romela Lukakuja so v torek zapele pesti.

Po golu Romela Lukakuja so v torek zapele pesti. Foto: Reuters

Na tekmi proti Napoliju bo 23. aprila zato na tribuni ostalo praznih kar 5000 sedežev.

Gre za torkovo tekmo, ko so po golu Romela Lukakuja so na igrišču zapele pesti, glavna akterja pa sta bila slovenski vratar Samir Handanović in napadalec Juventusa Juan Cuadrado.

Juventus je povedel v 83. minuti z golom Juana Cuadrada, v sodnikovem podaljšku pa je z bele točke izenačil Belgijec Romelu Lukaku, potem ko je Brazilec Bremer v svojem kazenskem prostoru igral z roko.

Tekma se je kmalu končala, neposredno po njej pa se je nekdanji kapetan slovenske reprezentance Samir Handanović sprl Kolumbijcem Cuadradom, obračun pa se je končal z izključitvijo obeh akterjev. Lukaku je po golu sicer izzival navijače, saj je položil prst na usta in pokazal, naj po izenačenju utihnejo, a je šlo rasistično navijanje, celo z oponašanjem opic, predaleč.

Povratna tekma bo 26. aprila v Milanu. Nedvomno bo vnovič napeto, a brez vseh razgretežev, ki so prejeli kartone in bodo hladili glave.

Preberite še: