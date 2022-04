Zaradi neustreznega zdravljenja ovadili zdravnike Diega Maradone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Argentini je državno tožilstvo ovadilo skupino zdravnikov, ki so skrbeli za Diega Maradono pred njegovo smrtjo. Skupno zaradi neustreznega zdravljenja in napak na tožilstvu zahtevajo 25 let zaporne kazni za osmerico.