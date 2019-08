Slovenke optimistke: Dobro smo pripravljene, pa še Lara Prašnikar zabija

"Čaka nas zahtevno srečanje, Rusija ima kakovostno reprezentanco. Ključno pa bo, da bomo dobivale 'duele'. Če bo tako, se bo to poznalo tudi pri rezultatu. Sicer pa pričakujem podobno tekmo kot proti Ukrajini na turnirju na Hrvaškem," je za NZS povedala kapetanka Mateja Zver.

Ta je ena od tistih, ki si kruh služijo v tujini, posebej v tem letu si je službo v nekaterih uglednih evropskih klubih poiskalo kar nekaj deklet.

"Že prišle smo dobro pripravljene, pa še Lara Prašnikar zabija v Nemčiji. Verjamem, da bomo znali to individualno formo združiti v skupno zgodbo," pravi Zverova, ki jo veseli, da je kar nekaj njenih reprezentančnih kolegic menjalo sredine. "To je dobro za reprezentanco, v tujini se igralke kalijo, razvijajo."

Jarc je izbral ... Selektor Borut Jarc je v izbrano vrsto sicer poklical Dominiko Čonč (AC Milan), Pamelo Begić (Apollon), Kajo Eržen (AS Roma), Kristino Erman (Ferencvaros), Matejo Zver (SKN St. Pölten), Zalo Meršnik (Turbine Potsdam), Laro Prašnikar (Turbine Potsdam), Laro Ivanuša (UPC Tavagnacco), Niko Babnik (UPC Tavagnacco), Majo Zajc (Krim), Laro Klopčič (Olimpija), Evelino Kos (Olimpija), Nevo Kumalić (Olimpija), Ano Milović (Olimpija), Zalo Vindišar (Olimpija), Špelo Kolbl (Pomurje Beltinci), Kajo Korošec (Pomurje Beltinci), Saro Makovec (Pomurje Beltinci), Anjo Prša (Pomurje Beltinci), Špelo Rozmarič (Pomurje Beltinci) in Zalo Kuštrin (Radomlje).

Selektor Jarc: Rusija ima nekaj pomanjkljivosti

Selektor Borut Jarc si je ogledal več tekem Rusije. Foto: Vid Ponikvar Igralke se na kvalifikacijski uvod pripravljajo v Šoštanju in Topolšici. "Zdaj gre zares, kvalifikacije so pred vrati, prvi tekmec pa Rusija. Prepričana sem, da bomo pripravljene pričakale tekmo," je odločna Zverova, ki je prvi gol za Slovenijo v članskih kvalifikacijah dosegla že 24. septembra 2005 na tekmi proti Hrvaški.

Jarc pa o prvem tekmecu pravi: "Gledal sem tri, štiri tekme. Rusija je zelo nevarna ekipa, premore izvrstne protinapade, igralke so hitre v konici napada. Temu ustrezno se bomo taktično pripravili nanje in taktično disciplinirano odigrali tekmo. Ima pa tudi Rusija nekaj pomanjkljivosti, ki jih bomo poskušali izkoristiti predvsem v fazi napada."

Selektor v izbrani vrsti sicer pogreša Saro Agrež, Lano Golob in Izabelo Križaj, a zaradi tega ni nič manj odločen. "Dekleta so se v tem letu in pol navadila in dojela, da nas zanima rezultat, rezultat in samo rezultat. Prepričan sem, da so sposobne do pozitivnega izkupička," poudarja Jarc.

Nizozemke in Rusinje višje od Slovenk

Slovenija bo igrala v skupini A, kjer je po rangu tretja. Pred njo sta Nizozemska, evropski prvak, svetovni podprvak in tretja reprezentanca sveta, in Rusija, 25. na svetovni lestvici. Slovenija je 51., za njo pa so še Turčija (62.), Estonija (99.) in Kosovo (126.), ki prvič igra evropske kvalifikacije.

Na reprezentančnem seznamu je tudi Špela Rozmarič. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Za slovensko vrsto je sicer dober niz tekem. Zadnji poraz so Jarčeve izbranke doživele 31. avgusta 2018, temu je sledilo pet zmag (Albanija, Črna gora dvakrat, Srbija, Ukrajina).

V kvalifikacijah bo skupaj nastopilo 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na EP. Nanj se bodo neposredno uvrstili zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin in tri najbolje drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih ekip čakajo dodatne kvalifikacije.