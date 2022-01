Wood za 30 milijonov evrov v Newcastle

Britanski mediji prestopa niso sprejeli z odobravanjem, iz Newcastla se v glavnem norčujejo, in sicer zaradi dejstva, da so napovedovali nakup številnih zvezdnikov. Med napadalci so med drugimi omenjali Kyliana Mbappeja, zdaj pa so se zadovoljili s 30-letnim Woodom, zanj plačali ogromno denarja, čeprav je v letošnji sezoni dosegel le tri gole.

Novozelandec je za Burnley od leta 2017 na 144 tekmah dosegel 49 golov. Za Novo Zelandijo je Wood odigral 60 tekem, na katerih je 27-krat zatresel mrežo tekmecev.