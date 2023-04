Poljski nogometni vratar, član Juventusa, Wojciech Szczesny je na četrtkovi tekmi četrtfinala evropske lige prestrašil navijače. V 44. minuti je zaradi bolečin v prsih in močnega bitja srca predčasno končal srečanje s Sportingom. Kot je pojasnil po tekmi, ga je dogodek prestrašil, a so ga prvi zdravniški pregledi pomirili, obrambe njegove menjave Mattie Perine pa navdušile.

Ob koncu prvega polčasa četrtfinalne tekme Lige Europa med Juventusom in Sportingom je v postavi gostiteljev prišlo do nepričakovane menjave. Prvega vratarja Wojciecha Szczesnyja je med vratnicama zamenjal Mattia Perin. Poljak je zelenico zapustil s solznimi očmi, pozneje pa pojasnil, da je srečanje predčasno končal zaradi bolečin v prsih in pospešenega bitja srca.

🇵🇱💪 Wojciech Szczęsny was forced off for Juventus after having chest pains mid-match.



He was experiencing palpitations after medical checks: everything is now okay, reports @romeoagresti. pic.twitter.com/WBtK7vK9hX — EuroFoot (@eurofootcom) April 13, 2023

Še nikoli ni občutil česa takega

"S težavo sem dihal, malo me je bilo strah, saj se mi to še nikoli ni zgodilo, a zdaj se počutim dobro," je za Sky Sports po tekmi, ki je z 1:0 pripadla stari dami, dejal 32-letnik. Ta je v četrtek prestal prve zdravniške preglede in si oddahnil: "Opravili smo pregled, pomirjen sem, vse je v redu."

Poljakova menjava Mattia Perin se je izkazal. Foto: Guliverimage

Perin je odlično opravil svoje delo, mrežo je ohranil nedotaknjeno. Izkazal se je predvsem z dvojno obrambo v sodnikovem dodatku, ko je Pedru Goncalvesu in Hectorju Bellerinu preprečil izenačenje.

Dvojna obramba Perina:

Szczesny ni pozabil na humor

Szczesny je po zmagi pohvalil kolega in se pošalil. "Resnica za mojo menjavo je ta ... Na treningih sem videl, da je Mattia v dobri formi, sam pa sem bil utrujen, vedel sem, da mu bo ob koncu uspel dvojni čudež. Šalo na stran, Perin dela odlično, ima zlato srce, odlično se razumemo. Z njim in Pinsogliom – škoda, da ni vstopil on, ker bi zagotovo poskrbel za trojno obrambo – sestavljamo odlično skupino."

Szczesny se je po zmagi pošalil, da je bila menjava načrtovana, saj da je vedel, da je Perin v odlični formi in da mu bo uspela dvojna obramba. Foto: Guliverimage

Najpomembnejše je, da je Poljak dobro

"Prvo vprašanje, ki sem ga zastavil ob vrnitvi v slačilnico, je bilo, kako je s Tekom (Szczesnyjem, op. a.). Po tekmi sva se objela. To je najpomembnejše," pa je po obračunu s srečnim koncem dejal Perin in dodal, da je četrtfinale daleč od tega, da bi bil odločen.

Juventusov vratarski dvojec po tekmi:

"Zdaj ne smemo popuščati ali verjeti, da je že konec. Za nami je šele prvi polčas, pred nami pa še vsaj 90 minut. Lahko smo zadovoljni s to zmago, a za zdaj smo opravili le polovico dela."

Povratno srečanje bo prihodnji četrtek v Lizboni.