V zadnjih dneh je veliko prahu v španskih in poljskih medijih dvignila novica, da je Barcelona po poškodbi Marc-Andrea ter Stegna, ki ga čaka večmesečno okrevanje, stopila v stik z upokojenim Wojciechom Szczesnyjem, ki bi lahko že čez nekaj dni postal član Kataloncev. Ta do zdaj komentarjev ni dajal, je pa molk prekinil za Mundo Deportivo.

Vodilno moštvo španskega prvenstva se je s sobotnega gostovanja vrnilo z zanesljivo zmago pri Villarrealu (5:1), a ta je imela grenak priokus. V prvem polčasu se je težje poškodoval prvi vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen, ki je že prestal operacijo pogačice in naj bi bil z igrišč odsoten osem mesecev.

Marc-Andre ter Stegen bo z igrišč odsoten okoli osem mesecev. Foto: Reuters

Hansi Flick tako že išče ustrezno zamenjavo. V lovu za to je po pisanju španskih medijev zazvonil telefon poljskega čuvaja mreže Wojciecha Szczesnyja. Ta je zadnjo tekmo odigral na evropskem prvenstvu, nato pa konec avgusta napovedal konec kariere, saj da se želi posvetiti družini in z njo preživeti več časa, čeprav mu telo pravi, da bi še vedno lahko igral. In kaj kmalu bi se lahko zgodilo, da bo znova stal med vratnicama.

Novinar "El Chiringuito TV" Jose Alvarez Haya trdi, da sta Barcelona in Szczesny že dosegla dogovor in da se je 34-letnik odločil v Kataloniji pridružiti rojaku Robertu Lewandowskemu.

Takole je pred dnevi pomahal v slovo v Torinu, kjer je preživel zadnja klubska leta. Foto: Guliverimage

"To je edino, kar lahko komentiram"

Poljak se je v torek odzval klicu Munda Deportiva, pri katerem so ga povprašali o zanimanju Barcelone.

Nekdanji poljski reprezentant ni zanikal poročanja medijev, je bil pa v odzivu s počitnic kratek: "Upam, da bo Marc kmalu okreval, je dober prijatelj in odličen vratar. Želim mu vse najboljše. To je edino, kar lahko komentiram."

Če se bodo uresničila namigovanja španskih medijev, bo Szczesny prihodnji teden že postal novi vratar Barcelone.