Vskočil namesto Jana Oblaka in opozoril, kaj je bilo narobe

Vid Belec pred srečanjem z Belorusijo

Slovenski nogometaši so v petek na prvem nastopu pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča doživeli prepričljiv poraz proti Avstriji (0:3) in razočarali navijače.

"Moramo dihati kot ekipa, živeti za uspeh in si pomagati. Mislim, da nam je to manjkalo na prvi tekmi. Na srečo imamo že hitro nov obračun, na katerem bo treba popraviti vtis. Moramo se boriti, to potrebuje slovenska reprezentanca. Če bomo dihali drug za drugega, bo prišla do izraza tudi individualna kakovost," je prepričan Vid Belec, prvi Kavčičev favorit za mesto med vratnicama.

Branil je že v Celovcu, tudi v torek pa bo v načrtih selektorja, saj je zvezdnik Atletica Jan Oblak zaradi manjših zdravstvenih težav že odpotoval v Madrid in ne bo kandidiral za srečanje, na katerem bo Boštjan Cesar še zadnjič, že 101. oblekel državni dres in pomahal v slovo.

Kako je Belorusija premagala Azerbajdžan?

Selektor Belorusije uresničil cilj

Igor Krjušenko je bil zadovoljen s srečanjem v Bakuju. Foto: Reuters Na drugi strani bodo stali reprezentanti Belorusije, ki so konec prejšnjega tedna v prijateljskem dvoboju premagali Azerbajdžan. "Pomembno je, da smo zmagali v Azerbajdžanu, saj smo dolgo čakali zmago," je pred potjo v Ljubljano dejal selektor "belih kril" Igor Krjušenko.

Ta je bil zadovoljen z videnim v Bakuju, saj so v beloruski vrsti v pripravah veliko pozornosti namenili nadzoru žoge in prenosu igre čez sredino.

"Na začetku smo imeli kar nekaj težav, nato je igra stekla. Bili so tudi težki trenutki, ko smo bili pod pritiskom, a najpomembneje je, da smo imeli tudi mi svojo igro in zmagali," je še dejal Krjušenko in v svoji vrsti potrdil težave, s katerimi se pogosto srečujejo tudi slovenski selektorji.

Igralci iz domače lige namreč tudi v Belorusiji pogosto nimajo dovolj moči, da bi na visoki ravni zdržali 90 minut reprezentančne tekme, kar je nasprotnik znal izkoristiti.

Medsebojne tekme med Slovenijo in Belorusijo:



Belorusija : Slovenija 1:1, kvalifikacije za SP 2006

Slovenija : Belorusija 1:1, kvalifikacije za SP 2006

Belorusija : Slovenija 4:2, kvalifikacije za EP 2008

Slovenija : Belorusija 1:0, kvalifikacije za EP 2008

Želi igrati na taki ravni kot Slovenija

Selektor Belorusije, ki računa na večino kandidatov iz domačih klubov, ne skriva spoštovanja do Slovenije. "Azerbajdžan je primeren tekmec, ki igra na naši ravni in je z nami v isti jakostni skupini v ligi narodov. Slovenija pa je vendarle razred višje. Gre za dobro evropsko reprezentanco in raven nogometa, ki si jo želimo tudi sami," je pred dnevi za beloruske medije povedal Krjušenko. Ta se je z ekipo tik pred tekmo s Slovenci najbolj posvetil taktiki.

Slovenija na prvi tekmi pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča ni navdušila. V torek se bo predstavila še v Ljubljani. Foto: Mario Horvat/Sportida

Slovenski nogometaši želijo dokazati navijačem, da lahko odigrajo bistveno bolje. "Proti Avstriji nismo pokazali prave želje in borbenosti. Smo Slovenija in zaradi tega moramo na igrišču pustiti srce ter se boriti za vsako žogo. Že na tem področju smo v Celovcu padli, da o drugih elementih sploh ne govorimo. Brez želje in borbenosti tudi različne analize ne pomagajo," odkrito priznava desni bočni branilec Nejc Skubic. Upa, da bo v torek bolje in da bo slovenska reprezentanca pridobila zmagovalno miselnost, s katero bi ji bilo lažje v ligi narodov in kvalifikacijah za Euro 2020.

Dvoboj v torek se bo v Stožicah začel ob 20.15, "slavljenec" Cesar pa naj bi odigral simboličnih pet minut.