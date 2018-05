Vsega lepega je enkrat konec, tudi za Jana Oblaka

Oblakov izjemen niz trajal več kot tisoč minut

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, eden redkih, ki si je v nedeljo po oceni španskih medijev zaslužil visoko oceno na srečanju med Atleticom in Espanyolom, je prekinil niz, na katerega je lahko zelo ponosen.

V sezoni 2017/18, ki bi jo lahko zaznamoval z drugim mestom v španskem prvenstvu, težko pričakovanim naslovom v evropski ligi in že tretjo zaporedno lovoriko zamora, blesti zlasti na domačem štadionu.

Prvič po žogo v mrežo po 1.060 minutah

Po 20. januarju, ko je Atletico na štadionu Wanda Metropolitano remiziral z Girono (1:1 – zadetek za goste je dosegel Španec Cristian Portugues Manzanera), je branil kar na enajstih domačih tekmah in vselej ohranil mrežo nedotaknjeno. Niz, s katerim je paral živce tekmecem in v tesnem sodelovanju s soigralci dokazoval, da ima Atletico eno najbolj jeklenih obramb v Evropi, se je končal v nedeljo. Po žogo je moral v mrežo po 1.060 minutah, v slabo voljo pa ga je spravil kar soigralec, Črnogorec Stefan Savić, ki je dosegel avtogol in prekinil izjemen Oblakov niz.

Mreža Atletica je ostala po 20. januarju na domačih tekmah skupno nedotaknjena kar 1.150 minut, saj je na evropski tekmi med Atleticom in novopečenim ruskim prvakom Lokomotivom (3:0), ko se je Oblak ubadal z manjšo poškodbo mišice, branil mladi Argentinec Axel Werner.

Niz Oblaka brez prejetega gola na domačih tekmah po 20. januarju: Atletico Madrid : Las Palmas 3:0

Atletico Madrid : Valencia 1:0

Atletico Madrid : Athletic Bilbao 2:0

Atletico Madrid : Köbenhavn 1:0

Atletico Madrid : Leganes 4:0

Atletico Madrid : Celta Vigo 3:0

Atletico Madrid : Deportivo La Coruna 1:0

Atletico Madrid : Sporting Lizbona 2:0

Atletico Madrid : Levante 3:0

Atletico Madrid : Betis Sevilla 0:0

Atletico Madrid : Arsenal 1:0

Atletico Madrid : Espanyol 0:2

Šele tretji gost, ki je zmagal na Wandi

Rdeče-beli zelo redko izgubljajo na novem štadionu. Foto: Reuters Atletico je proti Espanyolu ostal brez vsega le tri dni po pomembnem evropskem uspehu, ko je v polfinalu lige Europa doma premagal Arsenal z 1:0 in si zagotovil preboj v finale. Obračun z Londončani, ki so le tri dni pozneje po očarljivi predstavi napolnili mrežo Burnleyja in srce poslavljajočega se trenerja Arsena Wengerja ob stoječih ovacijah napolnili z neizmernim ponosom, je očitno izbrancem Diega Simeoneja vzel preveč moči, da bi lahko proti Espanyolu zaigrati tako, kot bi si želeli.

Dan, ki je postregel z dvema obračunoma med kluboma iz Madrida in Barcelone, je prinesel več zadovoljstva Kataloncem. Prvak Barcelona je z igralcem manj ostal neporažen proti nevarnemu Realu (2:2), Atletico pa ni izkoristil prednosti domačega igrišča proti Espanyolu. Rdeče-beli so pred domačimi gledalci tako negostoljubni, da so v nedeljo šele prvič v tej sezoni v la ligi na Wandi Metropolitanu prejeli dva gola, Espanyol pa je postal prvi španski klub, ki je zmagal na Wandi Metropolitano v prvenstvu. V Evropi je to uspelo Chelseaju, v španskem pokalu pa Sevilli.

Oblak je lačen

Oblak bo skušal 16. maja osvojiti prvo evropsko lovoriko. To bo že njegov tretji evropski finale. Foto: Reuters Slovenski vratarski as je v nedeljo prekinil dolgi niz, a je lahko še vedno zadovoljen, saj ostaja v igri za dve lovoriki. Z Atleticom se je prebil v finale evropske lige. Odkar se je leta 2014 preselil v Madridu, je z rdeče-belimi osvojil le španski superpokalni naslov (2014), a takrat še ni redno branil v vratih madridskega velikana.

"Lačen sem osvajanja lovorik. Vsaka je pomembna," je sporočil 25-letni Škofjeločan po četrtkovi zmagi nad Arsenalom, s katero je poskrbel, da bo 16. maja v Lyonu proti Marseillu lovil prvo evropsko lovoriko.

Pred štirimi leti jo je z Benfico neuspešno naskakoval v finalu evropske lige, dve leti pozneje pa je prav tako po loteriji kazenskih strelov ostal praznih rok v finalu lige prvakov proti Realu.

Že tretjič zapored?

Lovoriko zamora je osvojil že v sezonah 2015/16 in 2016/17. Foto: Twitter Poleg evropske lovorike se Oblaku nasmiha še ena, ki pa se podeljuje le vratarjem, ne vsej ekipi. Slovenski reprezentant jo je osvojil že dvakrat zapored, nasmiha pa se mu še tretja. To je lovorika zamora, ki jo španski športni dnevnik Marca podeljuje vratarju z najmanjšim številom prejetih golov v la ligi.

Vodilni Oblak si je z dvema zadetkoma proti Espanyolu malce otežil položaj, saj je po novem v tej sezoni prejel 20 zadetkov, a so mu kmalu do izdatnejšega vodstva pomagali zvezdniki Reala. Zlasti Cristiano Ronaldo in Gareth Bale, ki sta zadela v polno na el clasicu v Barceloni in poskrbela, da je vratar Kataloncev Marc-Andre ter Stegen v tej sezoni prejel 23 zadetkov.

Barcelona mora do konca sezone odigrati še tri, Atletico pa le še dva dvoboja, tako da je Oblak zelo blizu ponovnemu priznanju. Do konca sezone bo še gostoval pri mestnem sosedu Getafeju, v zadnjem krogu pa pri Eibarju.