Liverpool skočil na drugo mesto, v nedeljo spektakel na Old Traffordu

Angleško prvenstvo, 28. krog

V 28. krogu angleškega prvenstva je Liverpool v soboto visoko zmagal in skočil na drugo mesto lestvice. Krog bo minil v znamenju nedeljskega obračuna na Old Traffordu, kjer bo Manchester United gostil Chelsea. Vsi poznamo ljubezen na relaciji Jose Mourinho in Antonio Conte, zato obračuna ne gre zamuditi. Še ena zelo zanimiva tekma med vodilnim Man Cityjem in Arsenalom bo odigrana v četrtek, saj se bosta nedeljo na Wembleyju udarila za lovoriko v ligaškem pokalu.