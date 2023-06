Vsaka nogometašica bo dobila 28 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsaka igralka, ki bo del svetovnega nogometnega prvenstva za ženske v Avstraliji in Novi Zelandiji, bo prejela najmanj 30 tisoč ameriških dolarjev oz. 28 tisoč evrov, je v izjavi za javnost sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa.

Igralke iz vrst svetovnih prvakinj bodo bogatejše za okoli 251 tisoč evrov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Ženski nogomet je trenutno na vrhuncu moči, vendar so igralke zaskrbljene, da se njihova naraščajoča priljubljenost ne odraža v zaslužkih, zlasti v primerjavi z moškimi, v zapisu dodaja AFP.

Svetovno prvenstvo se bo v Avstraliji in Novi Zelandiji začelo 20. julija, vsaka nogometašica, ki bo predstavljala eno od 32 reprezentanc, pa bo bogatejša za najmanj 28 tisoč evrov. Nato bo znesek naraščal glede na dosežke na SP, ki se bo končalo 20. avgusta.

Povprečna klubska plača igralk je po podatkih Fife sicer 13 tisoč evrov na leto, kar je le delček zneska, ki ga zaslužijo njihovi kolegi.

Prvič so uvedli namensko zbiranje denarja za igralke

Fifa je v sporočilu za javnost zapisala, da je namensko zbiranje denarja za igralke uvedla prvič, njena naložba pa je trikrat večja od tiste na svetovnem prvenstvu za ženske v Franciji pred štirimi leti.

Sindikat poklicnih igralcev in igralk FIFpro je potezo pozdravil in dejal, da je Fifa "prisluhnila glasu igralk". "Naredili smo korake k večji enakosti spolov v naši igri na najvišjih ravneh," je zapisal sindikat in dodal: "Zapuščina tega dejanja nastaja za igralke, tako za danes kot za jutri."

Preberite še: