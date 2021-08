Vroči Haaland z druščino izziva Bavarce

Ob 20.30 je na sporedu spopad za nemško superpokalno lovoriko v katerem se bosta na Signal Iduna Parku v Dortmundu udarila pokalni prvak Borussia Dortmund in državni prvak Bayern. To bo že peto srečanje v zadnjih šestih letih med omenjenima velikanoma v sklopu superpokala.

Moštvi se v srečanje odpravljata z različnima popotnicama. Medtem ko rumeni na krilih izjemnega Erlinga Brauta Haalanda predstavljajo strah in trepet nasprotnih vratarjev in so se brez večjih težav sprehodili čez prvi oviri v pokalu in prvenstvu v novi sezoni, pa Bavarci na drugi strani na pokalni nastop še čakajo, v Bundesligi pa so v prvem krogu iztržili le točko na vedno neugodnem gostovanju v Mönchengladbachu.

Veliko odsotnih pri Borussii

Gostitelji superpokalnega obračuna bodo v srečanje vstopili močno zdesetkani, saj so se na seznamu poškodovanih med drugim znašli Julian Brandt, Emre Can, Mats Hummels, Thorgan Hazard in še nekateri drugi, pri Bayernu pa Julian Nagelsmann ne bo moral računati na Marca Roco in Benjamina Pavarda.

Zanimivo bo videti tudi, kako se bosta na igrišču znašli obe poletni okrepitvi, Donyell Malen pri Dortmundčanih in Dayot Upamecano pri Bavarcih. Zanimivo in izenačeno srečanje pa obljublja tudi statistika, saj se je le eno superpokalno srečanje na stadionu, kjer se bosta tekmeca udarila danes, končalo z razliko več kot enega zadetka.