Volkovom kazen zaradi homofobnega skandiranja navijačev

Organizatorji so navijačem preko zvočnikov sporočili, da "diskriminatornega vedenja in vzklikov" ne bodo tolerirali, a navijači Wolves so večkrat vzklikali "Chelsea rent boy", kar je bilo opredeljeno kot homofobno žaljenje.

Na tej tekmi je policija zaradi homofobičnega skandiranja aretirala tri ljudi, še poroča agencija Reuters.

"Nogometna zveza (Fa) meni, da je to posebno vzklikanje v nasprotju s pravili Fa in si pridržuje pravico do uradnih disciplinskih ukrepov proti vsakemu klubu, katerega navijači se bodo v prihodnje tako obnašali," so zapisali pri krovni angleški nogometni organizaciji.

Klub je kazen sprejel z obvestilom, da vse, ki jih bodo identificirali in spoznali za krive, čaka dolgoročna prepoved obiska stadiona Molineux.

