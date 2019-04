Virgil van Dijk najboljši v Angliji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Van Dijk je tako nasledil soigralca iz Liverpoola Mohameda Salaha, v letošnjem izboru pa mu je bil najbližje napadalec Manchester Cityja Raheem Sterling. Štiriindvajsetletni Sterling pa je dobil priznanje za najboljšega mladega nogometaša, pri čemer je nasledil soigralca Leroya Saneja.

Van Dijk se je Liverpoolu pridružil januarja 2018 za 87 milijonov evrov. Sedemindvajsetletni Nizozemec je dodobra izboljšal Liverpoolovo obrambo, ki v tej sezoni kar na 20 tekmah ni prejela zadetka, skupno pa jih je dobila le 20.

"Neverjetno. Težko je to opisati z besedami. Mislim, da je to, da te izberejo kolegi, najvišje priznanje, ki ga lahko dobiš kot igralec," je dejal van Dijk, prvi branilec s to nagrado po Chelseajevem Johnu Terryju, ki je bil najboljši pred 14 leti.