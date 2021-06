Vezist Genoe obtožen posilstva

Njegov odvetnik Gabriele Bordoni, italijanska policija ali klub za zdaj še niso komentirali primera.

Manolo Portanova in njegovi prijatelji so bili aretirani, potem ko je 23-letno dekle obvestilo policijo, da so jo po večerji v središču Siene posilili štirje moški, stari od 21 do 24 let. Domnevni incident se je zgodil na hišni zabavi v Sieni, v zadnji sezoni soigralca Mihe Zajca pri Genoi pa so ujeli na dopustu v Messini.

Portanova je v Genovo prišel januarja letos iz Juventusa in zbral tri nastope. Njegov oče Daniele Portanova je igral za Sieno, Bologno in Genoo.