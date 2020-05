Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski reprezentant Artim Besedin ne bo smel igrati nogometa do decembra.

Ukrajinski reprezentant Artim Besedin ne bo smel igrati nogometa do decembra. Foto: Reuters

Krovna evropska nogometna zveza Uefa je zaradi kršenja dopinških pravil z enoletno prepovedjo igranja kaznovala nogometaša kijevskega Dinama Artema Besedina. Soigralca Benjamina Verbiča so ujeli na testiranju po tekmi evropske lige med Dinamom in Malmöjem novembra lani. V njegovem vzorcu so našli prepovedan stimulans fonturacetam.