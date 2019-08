Velike težave PSG, ki so odločile o Neymarjevi usodi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na isti tekmi sta se poškodovala Kylian Mbappe in Edinson Cavani

PSG je v nedeljo zlahka, s 4:0, v 3. krogu francoskega prvenstva doma odpravil Toulouse, a na tej tekmi ostal brez dveh napadalcev. Poškodovala sta se tako Kylian Mbappe kot tudi Edinson Cavani. Odsotna bosta vsaj tri oziroma štiri tedne, so danes sporočili iz vrst francoskih prvakov. Ob tem se seveda takoj poraja vprašanje, kaj bo z Neymarjem.

Kylian Mbappe si svoje 100. tekme v prvi francoski ligi, v kateri je v tem času zabil 63 golov in prispeval 29 asistenc, ne bo zapomnil po dobrem. Mladi francoski napadalec je namreč moral z igrišča po 66 minutah igre, saj se je poškodoval. Danes je postalo jasno, da komaj 20-letni zvezdnik, ki se lahko že pohvali z naslovom svetovnega prvaka s Francijo, zaradi poškodbe mišice ne bo nared za igro približno mesec dni.

Izpustil bo vsaj dve tekmi v francoskem prvenstvu in vsaj uvodno tekmo lige prvakov.

Ne bo ga niti na septembrski tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Albaniji in Andori.

Urugvajca je izdal kolk, a se bo vrnil prej kot Francoz

Edinson Cavani, ki pri 32 letih najverjetneje igra zadnjo sezono v PSG (pogodbo ima do junija prihodnje leto), za katerega je v šestih letih zabil že 195 golov, se je na tekmi proti Toulouseju poškodoval že po 14 minutah igre.

Edinson Cavani je izven pogona zaradi poškodbe kolka. Do začetka lige prvakov naj bi bil nared. Foto: Reuters

Danes so iz PSG sporočili, da bo zaradi poškodbe kolka odsoten približno tri tedne, kar pomeni, da bo, podobno kot Mbappe, izpustil vsaj dve tekmi francoskega prvenstva, a naj bi bil za začetek lige prvakov nared.

Ob zvezdniških napadalcih ima trener PSG Thomas Tuchel še nemalo težav s poškodbami. Izven pogona so tudi nemški krilni napadalec Julian Draxler, španski vezist Ander Herrera in nemški branilec Thilo Kehrer, a bolj kot njihove poškodbe nogometni svet zanimaj, kaj zdravstvene težave Mbappeja in Cavanija pomenijo za še vedno prvega zvezdnika PSG Neymarja.

Neymar v ligi prvakov tako ali tako (še) ne more pomagati

Ob današnji informaciji o poškodbah napadalnega dvojca PSG je marsikdo zastrigel z ušesi in si verjetno mislil, da to pomeni tudi ostanek najdražjega nogometaša vseh časov Neymarja, ki se že nekaj časa spogleduje z odhodom v Barcelono in ga v tej sezoni sploh še ni bilo v kadru ekipe PSG.

Neymar normalno trenira s soigralci pri PSG, a za tekme za zdaj ne kandidira. Foto: Reuters

Brazilec, o katerem je bilo v zadnjih tednih napisanega res veliko (prvi pogovori z Barcelono naj bi padli v vodo, selili so ga tudi v Real Madrid, Juventus in še kam), naj bi po trditvah nekaterih zdaj zagotovo ostal v Parizu, a velja te informacije vzeti z rezervo.

V ligi prvakov, ki je za PSG najpomembnejša, Neymar zaradi kritik, ki jih je izrekel na račun sodnikov, v prvih treh tekmah ne bo smel nastopiti. Ko bo v elitnem evropskem klubskem tekmovanju 27-letnik lahko zaigral, pa bosta Mbappe in Cavani že nared.

V francoskem prvenstvu bi lahko pomagal takoj, a tam PSG, pa čeprav je v prvih treh krogih nove sezone iz rok izpustil že tri točke, ne bi smel imeti težav. V prejšnji sezoni je prvak postal s 16 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, sezono pred je bila njegova prednost ob koncu 13 točk …