Jasnejši govor, večja kakovost zvoka in napredni sistem aktivnega odpravljanja hrupa

S predstavitvijo Huawei potrjuje vodilno vlogo na trgu zabavne elektronike ter ostaja zavezan nenehnim inovacijam in zagotavljanju prednosti digitalnih tehnologij posameznikom, družinam in organizacijam povsod po svetu. Novi model brezžičnih slušalk serije FreeBuds napoveduje novo dobo visokotehnoloških zvočnih inovacij ter zavezanost k nenehnemu napredku.

Huawei FreeBuds Pro 4 so prve slušalke TWS blagovne znamke Huawei Sound, kar priča o obsežnem tehničnem znanju in vztrajnem prizadevanju po inovacijah na področju zvoka in oblikovalski odličnosti. Slušalke zagotavljajo neprimerljivo izkušnjo poslušanja, saj združujejo t. i. resnični zvok ("true sound") z dvema zvočnima gonilnikoma za natančno reprodukcijo zvoka. V kombinaciji s tremi običajnimi mikrofoni in enim s kostno prevodnostjo algoritem na osnovi umetne inteligence zagotavlja kristalno čiste klice ne glede na glasnost okolja. Če se vozite na delo, udeležujete sestankov na daljavo ali dohitevate stranke na poslovnih potovanjih, bodo Huawei FreeBuds Pro 4 zagotovile klice brez motečih dejavnikov in hrupa iz ozadja.

Foto: Huawei

Odprava hrupa za jasne in stabilne klice

V današnjem hitrem in obremenjenem svetu je jasna in stabilna komunikacija bistvenega pomena. Ker pa vse več klicev opravite na poti, je postalo še posebej pomembno, da imate na voljo najboljšo tehnologijo za prostoročno klicanje, ki poleg udobnosti zagotavlja jasnost in zasebnost.

Nenehno razvijajoči se algoritem za zmanjševanje hrupa s podporo umetne inteligence odpravi do 100 decibelov hrupa okolice in zagotovi izkušnjo klica, kakršne še ni bilo. Celo v zahtevnih razmerah s hitrostjo vetra do deset metrov na sekundo bo ostal vaš glas izoliran in kristalno čist. To je mogoče po zaslugi štirih mikrofonov, od katerih eden zaznava vibracije zvoka, ki se širijo po okostju, in algoritmov, ki z večjo natančnostjo razlikujejo človeški glas od preostalih zvokov iz okolice. Med pomembnimi delovnimi sestanki ali zasebnimi pogovori z bližnjimi torej ne boste zamudili ničesar.

Da bi zmanjšali uhajanje zvoka in omogočili bolj poglobljeno poslušanje, so slušalke Huawei FreeBuds Pro 4 opremljene z več dodatnimi ušesnimi nastavki iz spominske pene. Njena struktura namreč za 30 odstotkov1 bolje zmanjšuje hrup v primerjavi s prejšnjo generacijo slušalk.

Neprekosljiva akustična natančnost z dvojnim zvočnim gonilnikom

Huawei FreeBuds Pro 4 se ponašajo z dvojnim zvočnim gonilnikom, ki deluje v harmoniji s tehnologijo digitalnega prehoda (Digital Cross-Over) za bogato in realistično zvočno izkušnjo. V povezavi z zmogljivo 11-milimetrsko dinamično zvočno enoto s štirimi magneti slušalke nudijo natančno in stabilno reprodukcijo zvoka brez popačenj v realnem času. K temu pripomore zmogljivost prenosa brez izgub s hitrostjo 2,3 megabitov na sekundo2.

Izjemna in v panogi vodilna tehnologija nudi izjemno izkušnjo poslušanja zvoka, zapisanega s 24 biti in 48-kiloherčnim vzorčenjem3. Obenem so slušalke opremljene tudi s prefinjenim izenačevalnikom zvoka od klasičnega do uravnoteženega, s katerimi lažje prilagodite zvok svojemu okusu.

Foto: Huawei

Inteligentno upravljanje in pametne funkcije

Predstavljajte si, da ste sredi intenzivne vadbe ali ravno v delikatnem trenutku kuhanja. S slušalkami Huawei FreeBuds Pro 4 tudi v takšnih trenutkih ne boste zamudili nobenega klica. Zasluga gre inovativnemu upravljanju – z gibanjem glave je namreč potreben le preprost priklon, da klic sprejmete. Ravno tako je pomembno, da jih zlahka povežete z vsakim telefonom s sistemom Android ali iOS.

Ne glede na to, ali preklapljate med videoklicem na prenosnem računalniku in poslušanjem glasbe na telefonu, slušalke bodo sledile potrebam s podporo sočasne povezave z dvema napravama in preprostim preklapljanjem med njima. Poskrbljeno je tudi za majhne podrobnosti. Funkcija pametne zaznave nošenja (Smart Wear Detection)4 razume, kdaj so slušalke v uporabi, in ustavi predvajanje zvoka v trenutku, ko jih odstranite, ter ga samodejno nadaljuje, ko ste znova pripravljeni poslušati. Kot da bi imeli skrbnega pomočnika, ki spremlja vaš življenjski ritem.

Foto: Huawei

Cene in razpoložljivost

Slušalke Huawei FreeBuds Pro 4, katerih obliko je navdihnila eleganca inštrumentov s strunami, so na voljo v črni, beli in zeleni barvi pistacije. Ušesni čepek je skrbno prevlečen s šestimi plastmi zaščitnega laka, ki ustvari sijočo površino, ter ima na steblu vgraviran zlati logotip blagovne znamke Huawei Sound.

Huawei za novo predstavljene brezžične slušalke Huawei FreeBuds Pro 4 ponuja zavarovalno storitev HUAWEI Loss Care, ki je zasnovana za zagotavljanje podpore uporabnikom v primeru izgube njihovih naprav, zlasti brezžične slušalke. Ta storitev potrošnikom omogoča nakup nadomestne slušalke za izgubljeno po znižani ceni, kar zmanjša stroške v primerjavi z nakupom popolnoma novega para. Razpoložljivost in več informacij o novih napravah najdete na uradni spletni strani Huawei in pri pooblaščenih partnerjih.

Foto: Huawei

Nove vrhunske brezžične slušalke so na voljo v beli, črni in zeleni barvi po priporočeni ceni 199 evrov. Obenem je Huawei na našem trgu začel prodajati tudi telefon za mlade nova 13 ter še ene slušalke FreeBuds SE 3, tudi zaradi atraktivne cene 49 €, namenjene najmlajšim. Za več informacij obiščite: consumer.huawei.com/si Spremljajte nas prek: Facebook YouTube Instagram Skupnost

1. Podatki so iz laboratorijev Huawei in so primerjava s slušalkami HUAWEI FreeBuds Pro 3. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje glede na posameznika. Ušesni nastavki iz spominske pene za slušalke HUAWEI FreeBuds Pro 4 so na voljo v treh velikostih. Izvedete lahko preskus prileganja konic in izberete velikost, ki se najbolje prilega vašim ušesom za optimalno učinkovitost odpravljanja hrupa.

2. Slušalke podpirajo prenos zvoka brez izgub do 2,3 Mb/s, ko so povezane s telefonom HUAWEI Mate X6 s sistemom EMUI 15 ali novejšo različico. Zmogljivost prenosa 2,3 Mb/s certificira HWA. Ta funkcija je na voljo le pri nekaterih modelih telefonov z določenimi operacijskimi sistemi. Za podrobnosti glejte https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/.

Slušalke podpirajo prenos zvoka brez izgub do 1,5 Mb/s, ko so povezane s telefonom HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra s sistemom EMUI 14 ali novejšo različico. Podatki iz laboratorijev Huawei. Ko so povezane z drugimi modeli telefonov, podpirajo do 990 Kb/s prenosa zvoka HD.

3. Podatki izvirajo iz testov frekvenčnega razpona v laboratoriju Huawei, opravljenih v okviru kodeka L2HC/LDAC™ HD avdio za povezave Bluetooth.

4. To funkcijo lahko omogočite prek aplikacije HUAWEI AI Life in deluje pri več vrstah medijev ter telefonskih klicih.

