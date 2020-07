V turški ligi ne bo izpadel nihče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turška nogometna zveza se je odločila, da bo ne glede na rezultate, ki so jih po odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa beležile ekipe, v elitni konkurenci zadržala vse klube. To pomeni, da bo v naslednji sezoni namesto 18 nastopilo 21 klubov, štirje bodo po njej izpadli.

Najbolj zadovoljni z novico so pri Ankaragucuju, Maltatyaporu in Keyserisporu, ki so v elitni konkurenci zasedli zadnja tri mesta.

Isto velja tudi za klube, ki si na igriščih nižjih lig niso zagotovili obstanka, vsi bodo zadržali svoj status.

