V osmini finala še Španija in Kitajska

Takole so se napredovanja razveselile španske nogometašice.

Foto: Reuters

Franciji, Nemčiji, Italiji, Angliji, Nizozemski, Kanadi, Švedski in branilki naslova ZDA sta se danes v osmini finala svetovnega prvenstva v Franciji po 3. krogu predtekmovanja pridružili še Španija in Kitajska.

V skupini B je Nemčija v Montpellierju premagala Južnoafriško republiko s 4:0 in le potrdila prvo mesto v skupini. Zadele so Melanie Leupolz v 14., Sara Däbritz v 29., Alexandra Popp v 40. in Lina Magull v 58. minuti.

Drugo mesto je zasedla Španija, ki je v Le Havru igrala neodločeno 0:0 s Kitajsko. Slednja se je kot ena najbolje tretjeuvrščenih tudi prebila v osmino finala.

Ob 21. uri bosta še zadnji tekmi predtekmovanja v skupini A, na sporedu bosta obračuna Nigerija - Francija v Rennesu in Južna Koreja - Norveška v Reimsu.