V eksploziji pred derbijem Levski - CSKA si je policistka poškodovala oko

Policistka je pred sredinim nogometnim derbijem med Levskim in CSKA v manjši eksploziji skoraj izgubila oko, še vedno pa je v nevarnosti, so sporočili z bolgarskega notranjega ministrstva. Tako policistko kot njenega kolega so zadeli razdrobljeni kosi stekla, potem ko je pred tekmo blizu vhoda na stadion razneslo domače eksplozivno telo.