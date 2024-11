Hujša nesreča Avstrijcev na Primorskem, voznik pozitiven na testu za kokain

Koprski policisti so v četrtek popoldne obravnavali hujšo prometno nesrečo v Seči, v kateri so se poškodovale tri osebe. Voznik je bil pozitiven na testu za kokain.

Ob 14.55 so Policijsko upravo Koper obvestili o hujši prometni nesreči v Seči. Vozilo je zapeljalo v obcestni jarek, približno tri metre pod ravnjo vozišča.

Na kraj so poleg policistov odhiteli tudi gasilci in reševalci. V vozilu so bile tri osebe, vsi državljani Avstrije. Na kraju so policisti ugotovili, da je 19-letni voznik med Sečovljami in Lucijo pred levim nepreglednim ovinkom izgubil oblast nad vozilom. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal na travnato površino, bočno drsel ob varnostni ograji ter s prednjim delom vozila silovito trčil v začetek varnostne ograje, jo prebil ter z vozilom zdrsnil po travnati površini in tam obstal.

Pri tem sta se voznik in 23-letni sopotnik, ki je sedel zadaj, lažje telesno poškodovala, 19-letnemu sopotniku na sprednjem sedežu pa je trk povzročil odprt zlom desne roke.

Vozniku so odredili hitri test za droge, ki je bil pozitiven na kokain.