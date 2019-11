V BiH aretirali več osumljenih prirejanja nogometnih tekem

Policija v Bosni in Hercegovini je aretirala več ljudi, ki so osumljeni prirejanja izidov nogometnih tekem. Med pridržanimi so večinoma sodniki in delegati tamkajšnje nogometne zveze, so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug potrdili na državni agencije za preiskavo in zaščito (Sipa).