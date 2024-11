Umrla legenda francoskega in alžirskega nogometa

V 89. letu starosti je umrl legendarni alžirski nogometaš in trener Rachid Mekhloufi, ki je igral nogomet v Franciji, a kasneje tudi v Alžiriji in postal simbol boja za neodvisnost svoje domovine, je v petek sporočil alžirski predsednik Abdelmadjid Tebboune, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 1958, med alžirsko osamosvojitveno vojno, je napadalec sredi sezone zapustil vrste prvaka francoske ligue 1 Saint-Etienne in odpotoval v Tunizijo z drugimi francoskimi igralci in ustanovil ekipo Nacionalne osvobodilne fronte (FLN).

Predsednik Tebboune je sporočil, da je "z veliko žalostjo izvedel novico o smrti legendarnega alžirskega nogometaša Rachida Mekhloufija, igralca FLN, selektorja reprezentance in nekdanjega predsednika alžirske nogometne zveze." Tebboune ni navedel podrobnosti o smrti.

Mekhloufi je svojo kariero začel v Alžiriji, preden se je leta 1954 pridružil Saint-Etiennu. Dosegel je 25 golov in pomagal klubu leta 1957 pri 20 letih osvojiti naslov prvaka francoske prve lige.

Leta 1957 je kot član francoske reprezentance osvojil naslov svetovnega prvaka na svetovnem vojaškem svetovnem prvenstvu, medtem ko je opravljal državno službo.

Aprila 1958, na vrhuncu alžirske osamosvojitvene vojne izpod francoskega kolonialnega jarma, je Mekhloufi zapustil Francijo, da bi pomagal ustvariti ekipo, ki je simbolizirala boj za neodvisnost. Mekhloufi, ki je zbral štiri nastope za francosko nogometno reprezentanco, se je tistega poletja odrekel priložnosti, da bi zaigral za les bleus na svetovnem prvenstvu na Švedskem.

Alžirska tiskovna agencija APS se je poklonila "veličastni ekipi FLN", ki je "poskrbela, da se je glas nacionalne revolucije slišal po vsem svetu".

Kratek čas je igral za Servette v Ženevi, nosil tudi dres in bil kratek čas trener korziške Bastie. Po osamosvojitvi Alžirije leta 1962 se je vrnil v Saint-Etienne in osvojil nadaljnje naslove v francoski ligi v letih 1964, 1966 in 1967 ter francoski pokal leta 1967.

Revija France-Foot ga je v letih 1964, 1966 in 1967 trikrat imenovala za igralca leta ligue 1.

Potem ko je 40-krat igral za FLN, je 10-krat igral za novoustanovljeno ekipo Alžirije, katere kapetan je bil.

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil trikrat selektor Alžirije, leta 1988 pa je postal predsednik alžirske nogometne zveze.