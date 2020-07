Umrl nekdanji argentinski reprezentant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 80. letu starosti je v Buenos Airesu umrl nekdanji argentinski nogometni reprezentant Silvio Marzolini. Za južnoameriško izbrano vrsto je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih v Čilu 1962 in Angliji 1966. Izjemno globoke sledi je pustil tudi pri klubu Boca Juniors, med drugim je bil tudi trener slovitega Diega Armanda Maradone.

Marzolini je bil po ocenah številnih ljubiteljev nogometa najboljši levi branilec Boce Juniors vseh časov, v osrednjem notranjem prostoru slovitega stadiona Bombonera v Buenos Airesu je postavljen tudi njegov kip.

Za Boco Juniors je igral med letoma 1960 in 1972 ter v tem obdobju petkrat slavil v argentinskem prvenstvu in enkrat v pokalu. Po koncu igralske kariere je zaplul v trenerske vode in nekaj časa vodil tudi Maradono, za mnoge ljubitelje nogometa najboljšega nogometaša vseh časov.

"Silvio Marzolini je bil odlična oseba, pravi prvak na nogometnem igrišču kot igralec ali trener. Najlepša hvala, Silvio. Počivaj v miru," je ob smrti Marzolinija zapisal Maradona.

Marzolini je lani doživel možgansko kap, njegovo zdravstveno stanje pa se je nato močno poslabšalo.