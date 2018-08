Uefa razmišlja o ponovni oživitvi pokalnega tekmovanja

Evropska nogometna zveza (Uefa) razmišlja po ponovni poživitvi evropskega pokala, ki bi bilo tretje klubsko tekmovanje na stari celini poleg lige prvakov in evropske lige, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Uefa je ob tem dodala, da so ta razmišljanja šele v razvojni fazi in bo o tem komisija za klubska tekmovanja Uefe šele razpravljala.

Z uvedbo pokalnega tekmovanja bi lahko v evropskih tekmovanjih nastopilo več klubov kot doslej in bi manjše zveze dobile več priložnosti.

Do leta 1999 je potekal evropski pokal pokalnih zmagovalcev poleg lige prvakov in pokala Uefa; prvo tekmovanje so nato ukinili in ga niso nadomestili, od leta 2010 pa nacionalni pokalni zmagovalci nastopajo v evropski ligi.