Uefa želi po spornem zadetku Mbappeja spremeniti pravilo

Zadetek je Francoz Kylian Mbappe dosegel na dovoljen način po razumevanju dosedanjih pravil, a želi Uefa pravilo spremeniti, da bi "sovpadalo z duhom igre".

Odločitev angleškega sodnika Anthonyja Taylorja so kritizirali predvsem v Španiji, a je "delivec pravice zadetek priznal v skladu s pravili," je ob tem dejal vodja oddelka za sodnike pri Uefi, Italijan Roberto Rosetti.

Vsi zadetki finala lige narodov:

🇫🇷 How France became champions in Milan...



😮 Oyarzabal puts Spain ahead

🤯 Benzema curls in sensational equaliser

⚽️ Mbappé sweeps in 80th-minute winner @FrenchTeam | #NationsLeague pic.twitter.com/3l6ngk2hVd