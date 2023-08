Uefa in NZS priskočili na pomoč žrtvam poplav

Žrtvam uničujočih poplav, ki so ohromile življenje v številnih delih Slovenije, bosta pomagali tudi evropska in slovenska nogometna zveza. "Ta gesta solidarnosti nogometne skupnosti ima namen zagotoviti nujno pomoč in olajšanje tistim, ki jih je prizadela nedavna tragična naravna nesreča," sporoča Nogometna zveza Slovenije in dodaja, da bodo dodeljena sredstva (skupno 320 tisoč evrov) zaupali uglednima organizacijama, Karitasu in Rdečemu križu. ''Znani sta po svojem strokovnem in transparentnem delu na področju humanitarnih prizadevanj, kar zagotavlja, da bo pomoč prispela k tistim, ki jo nujno potrebujejo,'' izpostavlja slovenska krovna zveza.

Poplave so v zadnjih dneh opustošile Slovenijo, posledice naravne katastrofe pa se bo odpravljalo še dolgo časa. Foto: Ana Kovač

"Kot nogometna družina stojimo združeni v svoji zavezi, da pomagamo skupnostim obnoviti se in okrevati po hudih posledicah poplav. Skupaj z Uefo trdno verjamemo, da bomo z delom z roko v roki z dobrodelnima organizacijama lahko pripomogli k čimprejšnji obnovi in ponudili žarek upanja prizadetim državljanom. Prav tako izražamo globoko sočutje vsem, ki so utrpeli izgube v tem zahtevnem obdobju," so še sporočili z NZS in izrazili iskreno hvaležnost Uefi in predsedniku Aleksandru Čeferinu za njihovo neprecenljivo podporo pri tej pobudi.