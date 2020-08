Turški zvezdnik zapustil Barcelono

Od leta 2018 do januarja letos je 33-letni zvezni igralec igral pri Istanbulu Basaksehirju, ki so mu so ga posodili Katalonci, za Galatasaray pa je že nastopal od leta 2005 do leta 2011, ko je prestopil k Atleticu iz Madrida. Zdajšnja ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka ga je nato leta 2015 prodala Barceloni.

Turan, goreč podpornik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je v zadnjih letih pozornost vzbujal tudi z nešportnimi zadevami. Ker je maja 2018 verbalno napadel sodnika, je dobil kar 16 tekem prepovedi igranja, zaradi vpletenosti v pretep pa je lani dobil pogojno zaporno kazen.

Preberite še: