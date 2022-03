Tudi Cas potrdil izključitev Rusije iz dodatnih kvalifikacij za SP

Poljaki so se tako brez boja uvrstili v odločilni drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja med Švedi in Čehi.

Že v torek je Cas potrdil tudi, da ruski klubi do nadaljnjega ne smejo sodelovati v evropskih pokalih. Gre za pritožbi ruske zveze na odločitve Fife in Uefe (Evropska nogometna zveza).

Cas je s tem potrdil odločitve obeh zvez, da se Rusijo izključi iz vseh mednarodnih tekmovanj zaradi vojne v Ukrajini. A odločitve še niso dokončne, saj določeni postopki še trajajo, roka zaslišanja pa Cas danes še ni sporočil.

Ruska zvez se je pritožila na odločitve Fife in Uefe ter izpostavila, da gre za "skrajno obliko diskriminacije". Cilj pritožbe je bila vrnitev vseh ekip na tekmovanja, eden od glavnih ciljev pa nadaljevanje kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju. Obenem so na ruski zvezi zaradi izključitev želeli ustvariti tudi pravno podlago za odškodninsko tožbo.

Cas je sprožil dva ločena postopka. Želja ruske zveze je bila, da do konca postopka prekliče veljavnost sklepov Uefe in Fife, ter da se primera obravnavata skupaj. A Cas je te zahteve zavrnil.

Ruski športniki so zaradi vojne v Ukrajini izključeni z večine športnih tekmovanj po celem svetu, eden od razlogov je, da se Ukrajinci na tekmovanja ne morejo pripravljati in na njih nastopati. Izključeni so večinoma tudi beloruski športniki in športnice.