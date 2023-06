So olimpijskemu boksu šteti dnevi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mok je pred tem odločil, da bo boks izključil iz olimpijske družine, po odločitvi Casa pa bo ta postopek uradno končan na četrtkovi skupščini Moka, še piše dpa.

Odločitev Casa ne bo imela vpliva na boksarski program na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Iba je od leta 2019 suspendirana zaradi sumljivega vodenja in pomanjkanja finančne transparentnosti. Zaradi tega je bil boks umaknjen iz olimpijskega programa za igre v Los Angelesu leta 2028.

Kvalifikacije za Pariz 2024 in tamkajšnji boji so v rokah delovne skupine, ki jo je po suspenzu ustanovil Mok. Tako je bilo tudi na olimpijskih igrah v Tokiu. Številne nacionalne zveze so posledično ustanovile tekmovalno zvezo Svetovni boks (World Boxing), ki naj bi uradno zaživela novembra.

