Trener kritiziral vodstvo in si prislužil suspenz

Petdesetletni Urugvajec bo imel teden dni časa za ohladitev glave, čeprav predsednik kluba Stephane Martin ne izključuje možnosti razdrtja pogodbe z za zdaj še aktualnim trenerjem kluba po preteku suspenza.

Nogometaši Bordeauxa so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij evropske lige, potem ko so izločili Mariupol s skupnim izidom 5:2. Kljub napredovanju pa z razmerami v klubu ni bil zadovoljen Poyet, ki je svoje nezadovoljstvo izrazil na novinarski konferenci po tekmi.

Gustavo Poyet ya no es entrenador del Girondins por discrepancias con la directiva sobre el mercado. Y discrepancias es suave: ayer no escondió su cabreo en rueda de prensapic.twitter.com/LSREKtqgrJ — Aitor Lagunas (@aitorlagunas) August 17, 2018

Poyet po tekmi bruhal ogenj

Tiskovni predstavnik kluba je želel prekiniti novinarsko konferenco, ko se je pojavilo vprašanje o Labordeju. A je posredoval Poyet, češ, da zgolj on odloča o tem, kdaj se bo novinarska konferenca končala, in nato nadaljeval. "To je bil moj najtežji dan v klubu. Sramotno je, kaj si je klub privoščil z Gaetanom Labordejem. Povedal sem jim, naj ga ne spustijo, dokler ne dobimo ustrezne zamenjave," je osuplim novinarjem dejal Poyet.

"Želim si govoriti z agentom, preden bom sprejel odločitev. Ne vem, kako se bo to končalo. Ali želim nadaljevati delo tukaj? Ne. Odločili so se proti moji volji, proti volji igralcev in navijačev. Zahteval bom pojasnilo od kluba, od lastnika ali predsednika. Povedali mi bodo v petek in videl bom, ali bom še vztrajal. Ali bom odstopil? Ne vem," je še dejal in vstal ter zapustil tiskovno središče.