Tragična nesreča pretresla francoski nogomet

Po tekmi francoskega državnega nogometnega prvenstva med Lorientom in Rennesom je prišlo do nesreče s smrtnim izidom, poroča STA. Po tekmi, ki jo je Rennes dobil s 3:0, se je zrušil del umetne razsvetljave in zgrmel na uslužbenca Lorienta.