Tragedija zarezala tudi v slovenski nogometni klub

Nesreča v mizarski delavnici na Lancovem, v kateri so umrli trije ljudje, je močno prizadela tudi nogometni klub Lesce Šobec.

Huda nesreča, ki se je pred dnevi zgodila v mizarski delavnici na Lancovem, v kateri so umrli trije ljudje, je močno pretresla nogometaše in strokovni štab gorenjskega nogometnega kluba Lesce Šobec.

Kot so zapisali na Facebooku, se jih je najprej močno dotaknila novica o smrti Franca Kramarja, nekdanjega dolgoletnega župana Bohinja, ki je bil oče njihovega nekdanjega igralca, nato pa jih je pretresla nova tragedija.

V močni eksploziji v mizarski delavnici na Lancovem so umrli nekdanji igralec NK Lesce Šobec Enej Intihar, njegov oče Miha in Jernej Koselj, oče njihovega igralca selekcije U 10.

Le nekaj minut po tej nesreči se je poslovil še dolgoletni igralec in funkcionar ter prijatelj kluba Jože Tonejc. Trenutno sta v NK Šobec Lesce aktivna njegov sin in vnuk, so še sporočili iz kluba, kjer svojcem pokojnih izrekajo globoko sožalje.

Preiskava nesreče še vedno poteka, je pa po do zdaj zbranih obvestilih policije izključeno, da bi šlo za namerno dejanje.

