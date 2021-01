Torino predstavil novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Torino, kjer se zanimajo za slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtića, je dobil novega trenerja. Položaj Marca Giampaola, ki so ga pri Torinu odslovili konec minulega tedna, bo zasedel 47-letni Davide Nicola, so zapisali na klubski spletni strani.

Nekdanji nogometaš Torina je danes podpisal pogodbo s klubom, dan za tem, ko so se razšli z Marcom Giampaolom po remiju (0:0) proti Spezii, po katerem je torinski klub na 18. mestu serie A.

Davide Nicola je v sezoni 2005/06 kot igralec z odločilnim golom pomagal Torino pripeljati v prvo ligo. Trener je postal leta 2010, do sedaj je vodil Bari, Crotone in Udinese.

To sezono so v serie A trenerje zamenjali že pri Fiorentini, Genoi in Parmi.