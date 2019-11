To so slovenski futsalisti, ki se bodo udarili z dvakratnimi svetovnimi prvaki

Selektor Andrej Dobovičnik je razkril seznam igralcev, na katere računa na prihajajočih prijateljskih tekmah proti Italiji. Slovenija in dvakratni evropski prvak se bosta pomerila v Laškem in Mariboru, tekmi pa bosta 2. in 3. decembra. Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo, 1. decembra, v Laškem.

Na Dobovičnikovem seznamu so Matej Fideršek (Makarska), Igor Osredkar (Makarska), Jeremy Bukovec (AS Buldog TNT), Nejc Hozjan (Futsal Coba), Rok Mordej (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Alen Fetić (Dobovec), Damir Puškar (Dobovec), Žiga Čeh (Dobovec), Kristjan Čujec (Dobovec), Teo Turk (Dobovec), Denis Totoškovič (Dobovec), Žan Koren (Oplast Kobarid), Nik Zajc (Pordenone Calcio A5), Benjamin Tušar (Pordenone Calcio A5) in Tjaž Lovrenčič (US Saint Pagano).

Na čakanju pa so Luka Jamnik (Stripy), Marko Bjelčevič (Litija), Nik Logar (Oplast Kobarid), Dani Vulikić (Oplast Kobarid), Tilen Gajser (Ptuj), Nejc Berzelak (Siliko) in Max Vesel (Siliko).

Prva tekma se bo dvorani Tri lilije začela ob 19. uri, prav tako tudi druga v dvorani Tabor.

Na tekmah proti Italiji bo Nogometna zveza Slovenije tudi obeležila jubilej kapetana Osredkarja, ki je na oktobrskih kvalifikacijah v Makedoniji odigral že jubilejno 150. tekmo v dresu Slovenije.

Slovenija in Italija sta sicer doslej igrali devetkrat, Slovenci so slavili trikrat, Italijani pa šestkrat. Na zadnji medsebojni tekmi februarja 2018 na EP v Ljubljani je Slovenija slavila po zaslugi dveh golov Osredkarja z 2:1.

Preberite še: