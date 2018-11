Težka poškodba nemškega reprezentanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matthias Ginter, nemški nogometni reprezentant in branilec Borussie iz Mönchengladbacha v letu 2018 ne bo več igral. Na tekmi proti Hannovru, ki jo je njegov klub dobil s 4:1 in se s tem prebil na drugo mesto prvenstvene razpredelnice, sta Ginter in njegov tekmec Noah Joelm Bazee trčila z glavama, krajšo pa je potegnil domači branilec.