Legenda Liverpoola prodaja kolajne: Ne potrebujem denarja, a tudi ne medalj in nagrad

Terry McDermott

Terry McDermott, eden ključnih nogometašev Liverpoola v zlatih letih, poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih prejšnjega stoletja, je za današnjo izdajo časnika The Sun dejal, da bo prodal vse tri medalje za zmage z rdečimi v evropskem pokalu. Nekdanji nogometaš je dejal, da denarja sam ne potrebuje, a ga želi nekaj zapustiti otrokom.

Šestinšestdesetletni nekdanji angleški reprezentant bo na prodaj dal tudi pet medalj za zmage v premier league ter individualne nagrade, ki jih je prejel za najboljšega nogometaša. Zgodovinska britanska dražbena hiša Sotheby bo licitacijo izvedla 22. maja, le nekaj dni prej, ko lahko njegovo nekdanje moštvo spet osvoji ligo prvakov.

McDermott je za sezono 1980 osvojil tako nagrado za najboljšega po izboru nogometašev (PFA) kot novinarjev. Zdajšnji zvezdnik rdečih Mohamed Salah bi lahko danes na slovesni prireditvi postal prvi, ki bi dosežek ponovil.

Za 150.000 funtov artiklov McDermott, ki je dosegel prvi gol leta 1977 v finalu evropskega pokala proti Borussii in bil ključen član Liverpoola tudi pri zmagah leta 1978 in 1981 nad Bruggejem in Real Madridom, je za časnik The Sun dejal, da denarja ne potrebuje. A vseeno upa, da bo na dražbi s prodajo medalj, nagrad in drugih spominkov - skupaj je dal na prodaj 43 artiklov - zbral 150.000 funtov, denar pa želi zapustiti svojim otrokom. Znesek je manjši, kot je tedenska plača Salaha; Egipčan naj bi vsak teden zaslužil po 185.000 funtov.

"Najbrž mi bodo Liverpoolčani zamerili - a, če sem pošten, me to kaj malo briga," je dejal McDermott: "Ne potrebujem denarja, a tudi ne medalj in nagrad, da bi bil ponosen na vse, kar sem dosegel. Imam tri otroke, ki jim gre dobro v življenju, a vseeno bi jim rad tudi kaj zapustil."

Liverpool je na dobri poti, da se uvrsti v finale lige prvakov, ki bo 26. maja. Na prvi tekmi proti Romi je namreč na domačem Anfieldu zmagal s 5:2.