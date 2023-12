Ter Stegnu grozi operacija, v nevarnosti euro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vratar španskega nogometnega prvaka Barcelone in nemške reprezentance Marc-Andre Ter Stegen ima že več tednov težave s poškodbo hrbta. V Španiji se ugiba, da je operacija nujna. To bi lahko vplivalo na njegovo mesto v vratih reprezentance. Ter Stegen je v nevarnosti, da izpade v dvoboju z Manuelom Neuerjem za mesto v vratih elfa. Španski mediji so danes celo špekulirali, da bo 31-letnik morda moral na operacijo zaradi nenehnih težav s hrbtom.