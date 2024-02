Angleži pred Slovenijo še proti BiH in Islandiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleška nogometna reprezentanca se bo med pripravami na Euro srečala z reprezentanco BiH in Islandije. Foto: Guliverimage

Angleška nogometna reprezentanca, ki bo poleti na evropskem prvenstvu v Nemčiji nastopila v skupini C skupaj s Slovenijo, Srbijo in Dansko, se bo v pripravah na euro junija pomerila z Bosno in Hercegovino ter nato z Islandijo. Obe tekmici Anglije na prijateljskih tekmah še čakajo dodatne kvalifikacije za EP.