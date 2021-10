Tekma proti Walesu bo ena ključnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo v ponedeljek v Moravskih Toplicah začela priprave za novi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Prihodnji petek bo ob 20.15 v Lendavi gostoval Wales, vstopnice za to tekmo pa so v prodaji po šest evrov, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Slovenke sicer igrajo v skupini I, kjer so še Francija, Grčija, Kazahstan in Estonija. Za Slovenijo sta že dve tekmi: uvodoma so varovanke selektorja Boruta Jarca s 4:0 v gosteh premagale Estonijo, potem pa v Murski Soboti izgubile proti favoriziranim Francozinjam z 2:3.

"Verjamem, da so dekleta dovolj samozavestna"

Selektor (desno) verjame v svoje izbranke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Pred nami je najprej tekma proti Walesu, ki je za nas ena od ključnih tekem v teh kvalifikacijah. Verjamem pa, da so naša dekleta dovolj samozavestna. Da v tej želji, ki jo imamo, na domači tekmi napademo od prve minute in pokažemo, da je tu Slovenija in da nujno rabimo te tri točke. Wales je čvrsta, taktično disciplinirana ekipa. A tudi mi vemo, da imamo svojo kakovost v sami igri z žogo," je ob predstavitvi seznama povedal selektor Borut Jarc.

Po tekmi z Walesom Slovenijo 26. oktobra čaka še obračun v Larisi z Grčijo.

Na prvenstvo 11 evropskih reprezentanc

V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP, ki bo v devetih mestih in na desetih stadionih v Avstraliji in Novi Zelandiji.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Slovenke so na nedavni tekmi s Francijo prikazale dobro igro. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.