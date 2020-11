Takšni so 4 scenariji za izvedbo evropskega prvenstva v nogometu

Evropska nogometna zveza (Uefa) načrtuje štiri scenarije izvedbe evropskega prvenstva prihodnje leto za vseh dvanajst prizorišč, odločitev pa bo znana do 5. marca, je sporočila krovna nogometna zveza stare celine. V počastitev 60-obletnice prvega EP so predvidene tekme v 12 mestih in 11 državah med 11. junijem in 11. julijem.