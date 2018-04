Švedski selektor ne razmišlja o vrnitvi Ibrahimovića

V zadnjem času je s svojimi izjavami sprožal vse več namigovanj, da se želi pridružiti ekipi na letošnjem SP v Rusiji.

"Meni še ni jasno povedal, da bi rad ponovno zaigral. Ko se bo odločil, me lahko mirno pokliče in se bova pogovorila. Trenutno imam preveč drugega dela, da bi se ukvarjal s tem, kaj se bo zgodilo in kdaj," je za Bild am Sonntag dejal Andersson.

Šestintridesetletni Ibrahimović se je dobro znašel tudi v severnoameriški ligi MLS. Na svojem debiju za Los Angeles Galaxy proti lokalnim tekmecem, igralcem FC Los Angeles, je 31. marca dosegel dva odločilna gola, enega z velike razdalje in drugega ob izteku igralnega časa z glavo, njegova ekipa pa je zmagala s 4:3. Že pri prihodu in na prvem treningu je povzročil evforijo v navijaškem taboru nove ekipe, še bolj pa po uvodni tekmi.

Pred tem je igral za Manchester United, bil pa je tudi igralec Malmoeja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana in PSG ter povsod pustil velik pečat. Skupaj je osvojil 32 različnih lovorik. Z 62 goli je najboljši strelec švedske reprezentance vseh časov.