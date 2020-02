Stop za nogomet zaradi koronavirusa tudi na Japonskem

Manj kot 150 dni do 32. olimpijskih iger v Tokiu so oči športne javnosti že dodobra uprte na Japonsko, predvsem v luči izbruha koronavirusa in morebitnih posledic v povezavi z njim. Na Japonskem so sicer po maratonu, ki bi moral biti 1. marca, odpovedali tudi vse nogometne tekme do 15. marca.