Stojanović proti ekipi, ki igra za 10. zaporedno zmago

Napoli je v preteklem krogu z 2:1 premagal Atalanto in se še okrepil na vrhu serie A. S 13 tekem imajo 11 zmag in dva remija, torej kar 35 točk. V Neaplju tako že sanjajo o prvem naslovu italijanskega prvaka po odboju Diega Armanda Maradone. Empoli v rezultatih bolj niha: na zadnjih petih tekmah so dvakrat zmagali, dvakrat izgubili in enkrat remizirali. Je pa v prejšnji sezoni Empoli osvojil oba medsebojna dvoboja z Napolijem.

Italijansko prvenstvo, 14. krog: Torek, 8. november:

18.30 Napoli - Empoli (Petar Stojanović, Lovro Štubljar)

18.30 Spezia - Udinese (Jaka Bijol, Sandi Lovrić)

20.45 Cremonese - AC Milan



Sreda, 9. november:

18.30 Lecce - Atalanta

18.30 Sassuolo - Roma

20.45 Fiorentina - Salernitana

20.45 Inter (Samir Handanović) - Bologna

20.45 Torino - Sampdoria

20.45 Lazio - Monza



Četrtek, 10. november:

18.30 Verona - Juventus

