Škoti imajo novega selektorja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škotska nogometna zveza je za novega selektorja članske izbrane vrste imenovala Steva Clarka. Clarke, ki je nazadnje vodil škotskega prvoligaša Kilmarnock, je podpisal pogodbo do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022.

"Steve je vrhunski trener in menedžer in to ga je ločilo od drugih visokokakovostnih kandidatov," je dejal izvršni direktor zveze Ian Maxwell.

Clarke je sicer nasledil Alexa McLeisha, ki je krmilo zapustil aprila po slabem začetku Škotske v kvalifikacijah za EP 2020, odločilen je bil poraz v Kazahstanu z 0:3. Nato je sicer Škotska zmagala v San Marinu z 2:0.

Preberite še: